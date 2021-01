Stand: 24.01.2021 17:11 Uhr DEL: Bremerhaven gewinnt Nordduell in Wolfsburg

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga auch das zweite Nordduell mit den Grizzlys Wolfsburg gewonnen. 83 Sekunden vor Schluss traf Miha Verlic am Sonntag zum 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)-Erfolg für die Bremerhavener. Tye McGinn hatte die Gäste bereits in der 37. Minute in Führung gebracht. Matti Järvinen glich für die Grizzlys aber postwendend noch einmal aus (38.). Für Bremerhaven war es bereits der siebte Sieg im zehnten Saisonspiel. Schon zu Beginn des Jahres hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch die Wolfsburger mit 5:2 geschlagen. | 24.01.2021 17:11