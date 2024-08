Stand: 23.08.2024 21:52 Uhr British Open: Henseleit schafft nach Fehlstart noch den Cut

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit hat sich bei den British Open am zweiten Tag gesteigert und den Cut beim letzten Major des Jahres geschafft. Nachdem die Profigolferin aus Hamburg zunächst einen Fehlstart erwischt und mit einer 77er Runde auf einem geteilten 99. Rang gelegen hatte, kletterte sie am Freitag auf den 60. Platz mit insgesamt vier Schlägen über Par. Henseleit, die eine Woche nach ihrem Coup von Paris bei den Scottish Open erneut den zweiten Platz belegt hatte, spielt beim fünften Major der Saison auch um ihre Teilnahme am Solheim Cup - dem Vergleich zwischen Europa und den USA. Dafür benötigt die 25-Jährige gute Ergebnisse auf der Ladies-European-Tour und möglichst viele Punkte in der Weltrangliste. | 23.08.2024 21:50