Stand: 04.03.2024 22:39 Uhr Bremer Fußball-Verband setzt Spielbetrieb aus

Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat für das Wochenende für alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele in seiner Zuständigkeit ab der D-Jugend aufwärts ein Spielverbot ausgesprochen. Dies beschloss der BFV-Vorstand am Abend auf einer außerordentlichen Sitzung. Grund für die Generalabsage ist die zuletzt hohe Anzahl an Vorfällen auf den Sportplätzen im Verbandsgebiet. Der BFV, so heißt es auf der Homepage, setze mit der Absetzung ein klares Zeichen gegen Gewalt, Hass und Diskriminierung in seinen Spielklassen. | 07.03.2022 21:59