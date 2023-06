Stand: 21.06.2023 14:22 Uhr Braunschweig richtet Leichtathletik-Meisterschaften 2024 aus

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris finden die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am letzten Juni-Wochenende 2024 in Braunschweig statt. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt. Die Löwenstadt wird die Titelkämpfe damit zum sechsten Mal ausrichten. | 21.06.2023 14:21