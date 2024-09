Stand: 22.09.2024 12:09 Uhr Boxen: Meinke sichert sich in Hamburg WM-Gürtel

Profi-Boxerin Nina Meinke hat sich in einem packenden Zwölf-Runden-Kampf zur Weltmeisterin gekürt. Die 31-jährige Berlinerin besiegte in Hamburg die Argentinierin Daniela Bermudez nach Punkten und sicherte sich den WM-Gürtel des Verbands IBF im Federgewicht. Das Patenkind von Ex-Champion Sven Ottke ließ sich beim bislang größten Sieg ihrer Karriere auch nicht von einem Cut an der Stirn nach einem unabsichtlichen Kopfstoß von Bermudez zu Beginn des Kampfes aus dem Konzept bringen. | 22.09.2022 11:12