Stand: 11.04.2025 16:18 Uhr Billie Jean King Cup: Deutschland verpasst Finalrunde

Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finalrunde des Billie Jean King Cup überaus frühzeitig verpasst. Die Dortmunderin Jule Niemeier verlor in Den Haag gegen die Britin Sonay Kartal das erste Einzel am Freitag mit 4:6, 2:6, Deutschland liegt damit im Duell mit 0:1 zurück - nach dem klaren 0:3 vom Donnerstag gegen Gastgeber Niederlande kann das Team von Rainer Schüttler in der Qualifikationsgruppe F damit nicht mehr den ersten Platz erreichen. Die neue deutsche Nummer eins Eva Lys (Hamburg/Nr. 68 der Weltrangliste) blieb nach einer Erkältung erneut ohne Einsatz. | 11.04.2025 16:05