Stand: 17.02.2025 12:01 Uhr Basketball-Weltmeister Theis wechselt aus NBA nach Monaco

Nach gut acht Jahren in der NBA ist Basketball-Weltmeister Daniel Theis zurück in Europa. Der Center wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco. Der 32-Jährige aus Salzgitter hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Theis war 2017 vom Bundesligisten Brose Bamberg in die NBA gegangen. Dort spielte er zweimal für die Boston Celtics (2017 bis 2021 und 2022), die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und die Pelicans. | 17.02.2025 11:58