Stand: 22.08.2023 18:30 Uhr Basketball-Nationalspieler Hollatz nach Istanbul?

Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz steht angeblich vor einem Wechsel in die türkische Liga. Laut "Hamburger Abendblatt" läuft der gebürtige Hamburger und frühere Towers-Profi künftig für Anadolu Efes Istanbul auf. Der Topclub kauft den 22-Jährigen demnach aus seinem erst im Juni unterschriebenen Vertrag beim slowenischen Meister KK Cedevita Olimpija heraus. Trotz seiner Knöchelverletzung reist Hollatz mit dem deutschen Nationalteam zur WM, die in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfindet. Die DBB-Auswahl trifft am Freitag auf Co-Gastgeber Japan. | 22.08.2023 18:27