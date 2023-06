Stand: 19.06.2023 09:55 Uhr Basketball-EM: Einzug ins Viertelfinale realistisch

Deutschlands Basketballerinnen haben bei der EM in Slowenien mächtig Selbstvertrauen getankt und wollen nach zwei Siegen in der Gruppenphase auch den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Das Team um Kapitänin Svenja Brunckhorst aus Rotenburg (Wümme) hatte mit dem 62:61 gegen Großbritannien tolle Moral bewiesen. Brunckhorst zählt bisher die meisten Assists für Deutschland, beste Werferin ist Leonie Fiebich. Im K.o.-Spiel um den Viertelfinal-Einzug wartet nun die Slowakei, die sich am Sonntag mit 80:66 gegen die Türkei durchgesetzt hat. Es ist die erste EM-Teilnahme der DBB-Frauen seit zwölf Jahren. | 19.06.2023 09:55