Stand: 05.10.2024 21:03 Uhr Basketball-Bundesliga: Rostock Seawolves kassieren deutliche Heimpleite

Die Rostock Seawolves haben ihre erste Heimniederlage in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. In der Stadthalle unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Przemyslaw Frasunkiewicz nach einem über weite Strecken schwachen Auftritt den Würzburg Baskets mit 65:92 (27:47). Bester Werfer im Team der Gastgeber war Robin Amaize mit 13 Punkten. BBL-Ergebnisse | 05.10.2024 21:00