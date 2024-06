Stand: 09.06.2024 17:26 Uhr Balve: Springreiter Stühlmeyer holt den DM-Titel

Patrick Stühlmeyer hat in Abwesenheit vieler deutscher Top-Springreiter seinen ersten nationalen Meistertitel gewonnen. Gemeinsam mit dem Hengst Drako de Maugre blieb der Niedersachse in der Endabrechnung in Balve als einziges Paar ohne Fehler. Bisher holte der 34 Jahre alte Stühlmeyer zweimal Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Den zweiten Rang belegte Cedric Wolf (Troisdorf) auf Chicitito. Dahinter landeten Mario Stevens (Molbergen) und Starissa. | 09.06.2024 17:24