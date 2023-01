Stand: 16.01.2023 13:19 Uhr Bahnradsport: Hinze gibt in Berlin ihr Comeback

Die sechsfache Bahnradsport-Weltmeisterin Emma Hinze kehrt im Rahmen des 110. Berliner Sechstagerennens (27. bis 29. Januar) in das Wettkampfgeschehen zurück. Die Hildesheimerin hatte sich nach der WM im Oktober 2022 aufgrund mentaler und körperlicher Erschöpfung für einige Wochen zurückgezogen und freiwillig auf eine Titelverteidigung in der UCI Track Champions League verzichtet. "Die Akkus sind wieder voll. Ich will Berlin nutzen, um mich ein bisschen auf die EM einzustimmen", sagte Hinze. | 16.01.2023 13:18