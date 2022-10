Bahnrad-WM: Hinze holt Silber im Zeitfahren Stand: 15.10.2022 19:03 Uhr Emma Hinze hat bei der Bahnrad-WM in Paris ihren Medaillensatz komplettiert. Die Hildesheimerin holte im Zeitfahren über 500 m Silber hinter der Französin Taky Marie-Divine Kouame. Titelverteidigerin Lea Sophie Friedrich aus Dassow scheiterte in der Qualifikation.

Hinze, in der Qualifikation am Mittag noch Schnellste des gesamten Feldes, ließ schon in der ersten Runde zu viel Zeit liegen, um noch in den Kampf um den Titel eingreifen zu können. Damit verpasste es Hinze als zweite Fahrerin nach Anna Meares, alle vier Titel im Kurzzeitbereich (Sprint, Keirin, 500 Meter und Teamsprint) zu gewinnen.

Kein Start im Keirin am Sonntag

Die 25-Jährige hatte am Mittwoch bereits Gold mit dem Sprintteam sowie am Freitag Bronze im Sprint geholt. Im Keirin wird sie am Sonntag nicht mehr starten: "Ich glaube, das bringt mir nichts. Ich wollte gerne wieder fahren. Ich merke, dass mein Körper mir ein Zeichen gesetzt hat und ich das einfach akzeptieren muss. Es bringt mir gar nichts, wenn ich danach nur noch rückwärts laufe."

Friedrich scheitert in der Qualifikation

Titelverteidigerin Lea Sophie Friedrich (Dassow) fehlten einen Tag nach Sprint-Silber als Neunte in der Qualifikation nur 0,007 Sekunden zum Weiterkommen. Die Mecklenburgerin hätte den Wettbewerb zum dritten Mal in Folge gewinnen und ihr zweites Gold in Paris holen können.

