Bahnrad-Halbfinale: Mecklenburgerin Friedrich auf Medaillenkurs in Paris Stand: 11.08.2024 10:54 Uhr Eine letzte Chance auf eine Medaille für Mecklenburg-Vorpommern: Lea Sophie Friedrich aus Dassow (Nordwestmecklenburg) ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben auf dem Weg auf das Siegertreppchen.

Acht Mal ist sie schon Weltmeisterin geworden, jetzt soll es Olympia-Gold für Lea Sophie Friedrich aus Dassow werden. Die 24-Jährige tritt heute im Halbfinale (11 Uhr) im Bahnrad-Sprint an. Gewinnt sie ihren Lauf gegen die Konkurrentin aus den Niederlanden, zieht sie ins Finale ein, dass nur wenige Stunden später stattfindet. Sie wird damit zur Hoffnungsträgerin für Mecklenburg-Vorpommern, denn nur sie kann bei den Spielen in Paris jetzt noch als Einzelkämpferin eine Medaille für das Bundesland holen. Im Teamsprint holte Friedrich bereits im Trio mit Emma Hinze (Hildesheim) und Pauline Grabosch (Magdeburg) Olympia-Bronze.

Halbfinale gegen Hetty van de Wouw

Im Bahnrad-Sprint-Halbfinale tritt Friedrich gegen die Niederländerin Hetty an de Wouw an. Der Sprint ist die Paradedisziplin für die Radsportlerin. Am Freitag war sie schon Weltrekord in der 200-Meter-Qualifikation gefahren, im Viertelfinale konnte sie sich gegen die Kanadierin Kelsey Mitchell souverän in zwei Läufen durchsetzen. Ihre Teamkollegin Emma Hinze aus Hildesheim verlor dagegen das Duell mit der neuseeländischen Keirin-Olympiasiegerin Ellesse Andrews in zwei Läufen und schied damit aus.

