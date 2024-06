Stand: 12.06.2024 15:33 Uhr Bahn: Besondere Ehre für Kroos und Tah in ihren Heimatstädten

Die Deutsche Bahn (DB) würdigt die deutschen Nationalspieler während der Heim-EM mit einer besonderen Aktion. Am jeweiligen Bahnhof ihrer Heimatstadt sollen Tafeln angebracht werden, wie eine DB-Sprecherin erklärte. Bei der Aktion "Heimatstädte der Fußballstars" werden insgesamt 24 Bahnhöfe mit den Schildern ausgestattet. Schon installiert sind die Schilder zum Beispiel in Greifswald, dem Geburtsort von Mittelfeldstratege Toni Kroos, und in Hamburg-Altona zu Ehren von Innenverteidiger Jonathan Tah. | 12.06.2024 15:33