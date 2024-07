Stand: 10.07.2024 17:33 Uhr BTSV verpflichtet Ex-Osnabrücker Conteh

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Christian Conteh unter Vertrag genommen. Das gaben die Niedersachsen am Mittwoch bekannt. Der 24-jährige Offensivspieler spielte zuletzt bei Nordkonkurrent VfL Osnabrück, bei den "Löwen" unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der gebürtige Hamburger wechselt nach dem Abstieg der Lila-weißen ablösefrei zum BTSV. In seiner bisherigen Karriere kommt er auf 41 Spiele in der 2. Liga (sechs Tore, vier Assists) und 26 Einsätze in der 3. Liga (drei Tore, drei Assists). Zu- und Abgänge der Zweitligisten | 10.07.2024 17:33