Stand: 19.10.2024 23:00 Uhr BBL: Vechta und Göttingen verlieren, Oldenburg deklassiert Ulm

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat am vierten Spieltag die dritte Saisonniederlage kassiert. Die Niedersachsen unterlagen den Skyliners Frankfurt am Sonnabend in eigener Halle mit 74:80 (35:42). Bester Werfer bei Vechta war Tyger Campbell mit 23 Punkten. Durch die Niederlage steht das Team weiter auf Rang 17. Besser erging es den Baskets Oldenburg, die Ulm beim 93:66 (46:29) deklassierten. Geno Crandall erzielte mit 22 die meisten Oldenburger Punkte. Die BG Göttingen unterlag am Abend bei den Riesen Ludwigsburg mit 62:91 (33:49).