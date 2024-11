Stand: 03.11.2024 19:59 Uhr BBL: Niederlagen für Braunschweig, Göttingen und Oldenburg

Für drei norddeutsche Clubs in der Basketball Bundesliga (BBL) hat es am Sonntag Niederlagen gesetzt. Die Löwen Braunschweig unterlagen am Sonntagabend Bayern München mit 72:90 (35:41). Zuvor hatte bereits Schlusslicht BG Göttingen bei den Niners Chemnitz mit 88:96 (41:49) den Kürzeren gezogen. Zudem verloren die Baskets Oldenburg bei den Syntainics MBC mit 77:92 (34:45).