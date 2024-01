Stand: 13.01.2024 11:04 Uhr Australian Open: Zverev und Kerber starten erst am Dienstag

Alexander Zverev aus Hamburg und Angelique Kerber aus Kiel müssen sich bei den Australian Open gedulden und steigen erst am Dienstag in das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Das geht aus den Ansetzungen der ersten zwei Spieltage in Melbourne hervor. Der an Position sechs gesetzte Zverev trifft in seiner Auftaktpartie auf Landsmann Dominik Koepfer (Furtwangen), Kerber bekommt es bei ihrer Rückkehr mit der früheren Finalistin Danielle Collins (USA) zu tun. Die genauen Zeiten stehen noch nicht fest. | 13.01.2022 11:00