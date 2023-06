Stand: 24.06.2023 15:48 Uhr Alexander Zverev verpasst Finale in Halle

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle den Einzug ins Finale klar verpasst. Der Olympiasieger aus Hamburg musste sich am Sonnabend im Halbfinale dem Kasachen Alexander Bublik mit 3:6, 5:7 geschlagen geben und wartet damit weiter auf seinen ersten Titel beim deutschen Rasen-Klassiker. 2016 und 2017 hatte er in Halle jeweils im Endspiel verloren. Der fast fehlerlos spielende Bublik verwandelte nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball. Für Zverev war es dennoch eine gute Vorbereitung auf Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 3. Juli. | 24.06.2023 14:50