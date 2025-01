Stand: 23.01.2025 11:06 Uhr 80 Millionen Euro: Ex-Wolfsburger Marmoush wechselt nach Manchester

Torjäger Omar Marmoush verlässt die Bundesliga und schließt sich Manchester City in England an. Nachdem der Ägypter vor eineinhalb Jahren ablösefrei vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist, soll der Premier-League-Club nun laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus zahlen. Marmoush erhält beim Club von Pep Guardiola einen Vertrag bis 2030. "Die letzten beiden Saisons waren großartig, aber das ist erst der Anfang für mich." Datenanalyse zu Marmoush | 23.01.2025 11:05