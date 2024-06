Stand: 28.06.2024 21:41 Uhr 7er-Rugby: Deutschland startet erfolgreich in Heim-EM

Erfolgreicher Start in die Heim-EM: Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft der Männer hat zum Auftakt des Turniers in Hamburg zwei Siege eingefahren. Nach einem 19:7 über Litauen folgte ein 28:14 gegen Spanien am Abend. Die Frauen-Nationalmannschaft verlor zunächst mit 0:29 gegen Großbritannien. Im zweiten Spiel gelang ein 40:7-Sieg gegen die Ukraine. Die Männer treffen am Sonnabend (11.50 Uhr) auf Georgien, die Frauen spielen gegen Polen (9.20 Uhr). Am Nachmittag finden die Viertelfinals statt. | 28.06.2024 21:40