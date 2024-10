Stand: 21.10.2024 19:49 Uhr 60. Saisonsieg: Zverev löst Pflichtaufgabe beim Auftakt in Wien

Tennis-Profi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien souverän ins Achtelfinale eingezogen. Dem erst 18-jährigen Österreicher Joel Schwärzler - der sein Debüt bei einem ATP-500-Event feierte - ließ der an Position eins gesetzte Hamburger mit 6:2, 6:2 keine Chance und stellte damit seine 2018 aufgestellte Bestmarke von 60 Siegen in einer Saison auf der Tour ein. "Es war ein gutes Jahr mit Höhen und Tiefen. Ich versuche meinen Rhythmus wieder zu finden und das Jahr stark zu beenden", sagte Zverev im Siegerinterview. | 21.10.2024 19:49