Stand: 04.05.2024 13:39 Uhr 3x3-Basketballerinnen machen Schritt Richtung Olympia

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben die Nervenprobe bestanden und stehen beim Olympia-Qualifikationsturnier in Utsunomiya/Japan im Halbfinale. Im letzten Vorrundenspiel schlugen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Luana Rodefeld und Marie Reichert, die am Stützpunkt in Hannover trainieren, Österreich 21:9 und kamen als Gruppensieger in Staffel A vor Brasilien weiter. Am Sonntag (10.20 Uhr) steht das topgesetzte Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gegen starke Kanadierinnen vor einer kniffligen Aufgabe. | 04.05.2024 13:33