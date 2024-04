Stand: 07.04.2024 19:37 Uhr 3:2 in München: Bremerhaven vor Einzug ins DEL-Finale

Den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven fehlt noch ein Sieg zum Einzug ins Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das Team von Trainer Thomas Popiesch gewann am Sonntag das vierte Match beim Meister EHC München mit 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) und liegt in der "Best-of-seven"-Serie mit 3:1 vorn. Am Dienstag (19.30 Uhr) kann Bremerhaven mit einem Erfolg erstmals in der Club-Geschichte ins Endspiel einziehen. Play-off-Ergebnisse | 07.04.2024 19:37