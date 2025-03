Stand: 01.03.2025 16:43 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II unterliegt 1860 München

Für Hannover 96 II wird die Lage in der 3. Fußball-Liga immer aussichtloser. Der Tabellenvorletzte unterlag am Sonnabend zu Hause dem TSV 1860 München mit 1:3 (1:0). Valmir Sulejmani hatte die Niedersachsen in der 27. Minute in Führung gebracht. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang beträgt bereits neun Punkte. Ergebnisse und Tabelle | 01.03.2025 16:42