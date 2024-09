Stand: 28.09.2024 16:39 Uhr 3. Liga: Hannover 96 II gewinnt gegen Stuttgart II

Neuling Hannover 96 II hat in der 3. Fußball-Liga den zweiten Saisonsieg gefeiert. Im Duell der Aufsteiger mit dem VfB Stuttgart II gelang den Niedersachsen am Sonnabend zu Hause ein 3:1 (1:0). Eric Uhlmann (8.), Husseyn Chakroun (58.) und Jayson Videira trafen (90.+2) für 96. Hannover überholte in der Tabelle den VfL Osnabrück (1:2 beim SV Wehen Wiesbaden). Ergebnisse und Tabelle | 28.09.2024 16:20