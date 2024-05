Stand: 19.05.2024 13:25 Uhr 2. Bundesliga Frauen: Wolfsburg II steigt ab, HSV verpasst Aufstieg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg II müssen den bitteren Gang in die Regionalliga Nord antreten. Am vorletzten Spieltag der Zweiten Liga kamen die Niedersächsinnen am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt hinaus und haben so vor dem Saisonfinale vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Der SV Meppen wahrte derweil durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim seine Chance auf den Bundesliga-Aufstieg. Der HSV siegte zwar bei der SG 99 Andernach mit 4:0 (1:0), ist aber aus dem Rennen. Ergebnisse und Tabelle | 19.05.2024 19:31