Stand: 22.06.2024 21:10 Uhr 130. Kieler Woche gestartet - Buhl eröffnet Heimspiel als Dritter

Auf der Kieler Förde sind die ersten Startschüsse zur 130. Kieler Woche gefallen. Stark besetzt ist die olympische Ein-Mann-Jolle Ilca 7, in der im 2020er-Weltmeister und sechsmaligen Kieler-Woche-Sieger Philipp Buhl aus Sonthofen und seiner internationalen Trainingsgruppe gleich mehrere Medaillenkandidaten für Olympia am Start sind. Dazu zählen der 2022er-Weltmeister Jean-Baptiste Bernaz aus Frankreich, der sich an Tag eins im Feld der 95 Ilca-7-Segler mit drei Rennsiegen an die Spitze setzte. Philipp Buhl stieg 40 Tage vor seinem dritten Olympia-Start nach 2016 (14.) und 2021 (5.) als Gesamt-Dritter vielversprechend ins Heimspiel ein. | 22.06.2024 20:00