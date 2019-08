Stand: 19.08.2019 15:07 Uhr

Zwetschgen: Leckere Spätsommer-Früchte

Als Kuchenbelag sorgen sie für ein kulinarisches Highlight im Spätsommer: Zwetschgen. Auch als Mus oder Kompott sind die Früchte mit ihrem süß- säuerlichen Aroma ein Genuss.

Wie unterscheiden sich Zwetschgen und Pflaumen?

Zwetschgen sind eine Unterart der Pflaumen, sie unterscheiden sich aber sowohl äußerlich als auch geschmacklich. So sind Zwetschgen länglich, Pflaumen dagegen eher rund. Ihr Fruchtfleisch ist fester und trockener als das der Pflaumen - das macht sie zum idealen Kuchenbelag. Auch löst sich der Kern leichter als bei Pflaumen. Während Zwetschgen immer bläulich-lila sind, gibt es Pflaumen auch in Rot, Gelb oder Grün. Bekannt sind etwa die gelbe Pflaumensorte Mirabelle oder die grüne Reneklode.

Zwetschgen: Erntezeit beginnt im Juli

Frühe Zwetschgensorten sind bereits ab Juli reif, späte Sorten bis in den Herbst im Handel erhältlich. Da weder Pflaumen noch Zwetschgen nachreifen, sollte man immer zu ausgereiften, nicht zu festen Früchten greifen. Allerdings sollte die Haut bei Druck nicht zu stark nachgeben. Verbaucher sollten außerdem darauf achten, dass die Früchte weder Druckstellen noch Flecken aufweisen.

Der weißliche Belag - auch Duftfilm genannt - bildet sich durch Kondenswasser noch am Baum und schützt die Frucht vor dem Austrocknen. Er ist auch ein Indiz für Frische, denn bei längerer Lagerung reduziert sich der weißliche Film. Vor dem Verarbeiten sollte man ihn aber mit Wasser entfernen, da er durch Verunreinigungen aus der Luft belastet sein kann.

Weitere Informationen Rezepte mit Zwetschgen Von Süß bis deftig: Köstliches mit den lila Spätsommer-Früchten. mehr

Generell lassen sich Zwetschgen nur begrenzt lagern. Je nach Sorte halten sie im Gemüsefach des Kühlschranks maximal eine Woche. Hierzu am besten in einen verschlossenen Behälter füllen oder in ein feuchtes Tuch einschlagen. Die Früchte lassen sich auch sehr gut einfrieren. Dazu entsteinen und gut verschlossen, etwa in Tiefkühlbeuteln, ins Gefrierfach legen. Dort halten sie etwa ein Jahr.

Zwetschgen verarbeiten

Zum Verarbeiten die Früchte zunächst gut abwaschen und entsteinen. Zwetschgen schmecken zwar auch roh, entfalten aber ihr volles Aroma vor allem im gegarten Zustand. Beim Zwetschgenkuchen darauf achten, die Früchte mit der Schale nach unten auf den Teig zu legen und nicht zusätzlich zu zuckern - der Kuchen wird sonst schnell matschig. Für Kompott die Früchte einfach mit etwas Wasser, Orangen- oder Zitronenschale, sowie Zimt und Zucker aufkochen. Wer mag, gibt noch etwas Wein dazu. Das Kompott passt hervorragend zu Grieß, Milchreis oder Vanilleeis.

Für Zwetschgenmus die halbierten Früchte mit Zucker, Zimt und etwas Essig mischen und in einer feuerfesten Form zunächst etwas stehen lassen, damit sie Saft ziehen. Dann drei bis vier Stunden im Ofen garen. Anschließend die Früchte zerstampfen oder pürieren. Alternativ kann man das Mus auch im Topf auf dem Herd bei sehr kleiner Flamme köcheln lassen.

Als Chutney lassen sich Zwetschgen auch sehr gut mit Roastbeef oder Wildgerichten kombinieren. Hierzu die Früchte mit etwas Ingwer sowie Schalotten andünsten, Zucker hinzufügen und karamellisieren lassen, mit einem guten Essig auffüllen und einkochen lassen.

Zwetschgen-Grieß-Tarte Mein Nachmittag - 24.08.2018 16:20 Uhr Bei diesem köstlichen Zwetschgen-Kuchen stehen die saftigen Früchte hochkant auf einem dünnen Mürbeteigboden und werden mit einem Sahne-Grieß-Guss gebacken.







3,62 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen So gesund sind Aprikose, Pfirsich und Pflaume Aprikosen, Pfirsiche und Pflaumen - Steinobst ist gesund. Wie unterscheiden sich einzelne Sorten? Und welche leckeren Rezepte lassen sich aus den Früchten machen? mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 24.08.2018 | 16:20 Uhr