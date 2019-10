Stand: 09.10.2019 15:30 Uhr

Oktopus: Köstlichkeit aus dem Meer

Oktopus, Krake oder auch spanisch Pulpo: Alle drei Bezeichnungen stehen für ein und dasselbe Weichtier. Kraken sind die größten Vertreter der Familie der Tintenfische, zu denen auch Kalmare und Sepien gehören. Sie können bis zu 25 Kilo schwer werden, haben einen Kopf und acht Arme (Tentakeln). Ihr Fleisch ist sehr fest, mild im Geschmack, kalorienarm und reich an gesunden Proteinen, Omega-3-Fettsäuren und Jod.

Beim Kauf auf Frische achten

Beim Kauf sollten Verbraucher unbedingt auf Frische achten. Der Oktopus sollte eine weiße Farbe ohne Flecken oder gelbliche Stellen haben, glänzen und neutral beziehungsweise nach frischem Meer riechen. Tiere mit einem Gewicht von ein bis zwei Kilo sind am besten für die Küche geeignet. Es ist empfehlenswert, sie vom Fischhändler ausnehmen zu lassen, denn es ist viel Arbeit, einen Pulpo perfekt zu putzen. Am besten noch am Tag des Einkaufs zubereiten, maximal sollte eine Oktopus ein bis zwei Tage im Kühlschrank lagern.

Richtig zubereiten

Oktopus ist besonders in den mediterranen Ländern beliebt. Er schmeckt sehr gut gegrillt, gebraten oder mariniert in einem Meeresfrüchte-Salat. Vor der Zubereitung den Oktopus gut waschen, besonders die Tentakeln sind oft noch sandig.

Damit das Fleisch schön zart wird, muss der Oktopus zunächst gekocht werden. Das ganze Tier in einen großen Topf mit reichlich Wasser, einem Lorbeerblatt, etwas Salz und nach Geschmack etwas Knoblauch geben und bei geringer Hitze kochen, sonst wird er zäh. Je nach Größe dauert das 1 bis 1 ½ Stunden. Der Oktopus ist gar, wenn man einen Holzspieß ganz leicht hineinstecken und wieder herausziehen kann.

Der noch immer weit verbreitete Tipp, einen Weinkorken mitzukochen, damit der Oktopus zart wird, hat sich nicht bestätigt.

Nach dem Kochen den Oktopus im Kochwasser abkühlen lassen. Anschließend das kleine, harte Mundwerkzeug entfernen und das Fleisch in Stücke schneiden und entweder für einen Salat mit Öl, Essig und Zitronensaft marinieren oder braten/grillen. Meist werden nur die Tentakeln verwendet. Wer mag, kann aber auch den Kopf verarbeiten.

