Maronen und Esskastanien zubereiten und genießen Stand: 26.09.2022 13:16 Uhr Ob als Maronensuppe, edle Beilage zum Braten, nussig-süßes Dessert oder pur und frisch geröstet aus dem Ofen: Wie kann man Maronen lecker zubereiten und was unterscheidet sie von Esskastanien?

Im späten Herbst beginnt die Maronen-Saison. Dann sind die Nüsse auf Wochenmärkten und teilweise auch in Supermärkten frisch erhältlich. Obwohl die Begriffe Marone und Esskastanie oft synonym benutzt werden, besteht zwischen den beiden Nüssen ein Unterschied. Maronen sind meist größer als Esskastanien und schmecken intensiver.

Eine dritte Sorte sind die Dauermaronen. Sie sind meist erst Ende November reif und werden, anders als Maronen und Esskastanien, nicht vom Boden aufgesammelt, sondern vom Baum gepflückt. Dauermaronen halten sich deutlich länger als Maronen. Mit der ungenießbaren Rosskastanie sind alle drei nicht direkt verwandt.

Frische Maronen zubereiten

Vor der Weiterverarbeitung müssen Maronen immer erst von ihrer harten Schale befreit werden. Dazu am besten die Oberseite kreuzförmig einritzen und im Backofen bei rund 180 Grad etwa 15-20 Minuten rösten. Danach lassen sich die Schale und auch die pelzige Samenhaut leicht abschälen. Alternativ die Nussfrüchte etwa 20 Minuten kochen und dann pellen. Beim Rösten bleibt allerdings das süßliche Aroma am besten erhalten. So schmecken Maronen auch sehr lecker pur als gesunder Snack.

Maronen-Püree und -Desserts zubereiten

Gegarte Maronen lassen sich vielseitig weiterverarbeiten. Pur oder als Püree passen die Nüsse hervorragend zu Wild, aber auch zu Gänse- oder Entenbraten. Für ein Püree die Maronen nach dem Garen und Schälen mit etwas Butter und Zucker in einem Topf leicht karamellisieren. Anschließend mit Milch und Gemüsebrühe auffüllen, pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Maronensuppe kochen

Für eine Maronensuppe fein gewürfelte Zwiebeln oder Schalotten sowie grob gewürfelte und vorgegarte Maronen in Butter anschwitzen. Mit Gemüse-, Geflügel- oder Fleischbrühe sowie nach Belieben einem Schuss Portwein ablöschen. Etwas köcheln lassen, pürieren, würzen und mit Sahne verfeinern. Auch ein Maronen-Dessert ist relativ einfach zuzubereiten: Die gegarten und grob gehackten Maronen mit Milch, Zucker, Zimt und Vanillemark etwa 30 Minuten köcheln lassen und anschließend pürieren. Wer mag, rührt etwas Kakaopulver oder einen Schuss Rum unter. Dann abkühlen lassen und geschlagene Sahne unter die erkaltete Creme heben.

Beim Einkauf auf Frische achten

Beim Einkauf auf die Schale achten: Sie sollte schön glänzen. Löcher in der Schale deuten auf einen Wurmbefall hin. Matte und sehr leichte Maronen sind möglicherweise schon älter und bereits etwas eingetrocknet. Wer sich nicht sicher ist, kann die Maronen in warmes Wasser legen. Sind die Nüsse frisch, sinken sie nach unten.

Maronen: Ganzjährig vakuumiert erhältlich

Vorgegart und geschält sind Maronen auch außerhalb der Saison in Dosen oder vakuumiert erhältlich. Sie eignen sich gut für die Weiterverarbeitung zu Suppen, Pürees oder Desserts. Ungekühlte frische Maronen halten sich etwa eine Woche, im Kühlschrank bis zu vier Wochen. Bereits gegart sind sie nur wenige Tage haltbar. Dauermaronen können an einem kühlen, trockenen Ort bis zu drei Monate lagern.

Maronen - gesund und sättigend

Da Maronen viele Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe enthalten, sind sie sehr gesund. Zugleich sind sie reich an Kohlehydraten und daher sehr sättigend.

