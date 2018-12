Sittensener Apfelpunsch

Zutaten (für 8-10 Portionen):

1 l (möglichst bio und naturtrüb) Apfelsaft

0,2 l Apfel-Cidre

2 Stangen Zimt

2 Sternanis

2 Streifen Schale von 1 unbehandelten Orange

4 Scheiben Ingwer

4 Scheiben von 1 unbehandelten Limette

etwas Rohzucker

1 Äpfel

Apfelsaft mit Cidre und den Gewürzen in einem Topf aufsetzen und etwa 10 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen. Den Punsch durch ein Sieb gießen und die Gewürze auffangen.



Den Apfel schälen und in feine Würfel scheiden, dann in den heißen Punsch geben und kurz ziehen lassen. Den Punsch mit den Apfelstücken heiß servieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 23.12.2018