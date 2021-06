Festspiele 2021 – der „doppelte“ Konzertsommer Stand: 02.06.2021 13:05 Uhr Für die Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Sommer bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auftreten, werden die Konzerte diesmal besonders und außergewöhnlich. Denn ob Solisten oder Ensembles - alle Beteiligten geben zumeist zwei Konzerte hintereinander.

von Axel Seitz

Um möglichst vielen Gästen Musik unter Pandemiebedingungen präsentieren zu können, hat Festspielintendantin Ursula Haselböck jetzt angekündigt, dass die Konzerte gedoppelt werden. Das gilt bereits für das Auftaktkonzert des Festspielsommers am 12. Juni in der Neubrandenburger Konzertkirche. Normalerweise hätten in dem Saal rund 800 Besucher Platz, nun können jedoch nur 100 Zuhörer dabei sein, wenn die NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Andrew Manze und der Bratschist Nils Mönkemeyer auftreten. Dafür sind der Solist sowie das Orchester zweimal zu sehen. Einmal um 14 Uhr und das zweite Mal um 17 Uhr.

Die Festspiele im Radio und Livestream

Der Norddeutsche Rundfunk wird das zweite Konzert mit einer neu geschriebenen Festspiel-Ouvertüre, dem Konzert für Viola und Orchester von William Walton sowie der 99. Sinfonie von Joseph Haydn, nicht nur im Radio bei NDR Kultur übertragen, sondern auch auf ndr.de im Livestream. Somit haben weit mehr Musikfreunde als die jeweils erlaubten rund 100 im Saal die Möglichkeit, das Eröffnungskonzert der diesjährigen Festspiele am 12. Juni in Neubrandenburg live zu sehen.

Ausweichkonzert in der Heiligen Geist Kirche Wismar

Da zunächst in Mecklenburg-Vorpommern in Innenräumen nur 100 Zuhörer bei Konzerten dabei sein dürfen und 250 unter freiem Himmel, haben die Festspiele ihr Programm für Juni und Juli diesen Bedingungen angepasst. So kann das Konzert mit Seong-Jin Cho am Klavier und dem Deutschen Sinfonie-Orchester Berlin am 26. Juni in der Reithalle Redefin nicht stattfinden. Der südkoreanische Pianist tritt dafür am gleichen Tag zwei Mal in der Heiligen Geist Kirche in Wismar auf. Auch die drei Konzerte mit der Academy of St Martin in the Fields Anfang Juli mussten abgesagt werden. Dafür gebe es Alternativen unter anderem mit der Kammerakademie Potsdam, kündigte Ursula Haselböck mit.

Hoffnung auf mehr Zuschauer

Für die Monate August und September wollen die Festspiele, die erneut vom NDR unterstützt werden, später informieren, auch weil bei weiter sinkenden Inzidenz-Werten im Land künftig mehr Zuschauer zu Konzerten sowohl drinnen als auch draußen dabei sein dürften.

Vorverkauf und Hygienekonzept

Informationen zum Erwerb von Karten, und wie mit bereits erworbenen umgegangen wird, finden Konzertbesucher auf den Internetseiten der Festspiele. Für den Konzertbesuch sind in diesem Sommer ein gültiger negativer Coronatest oder ein Nachweis über vollständigen Impfschutz sowie Genesung obligatorisch. Zudem gelte bei allen Veranstaltungen Maskenpflicht, teilten die Festspiele mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.06.2021 | 13:05 Uhr