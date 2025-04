Stand: 24.04.2025 11:00 Uhr NDR Vokalensemble: Die Saison 2025/2026

Von Georg Friedrich Händels mitreißendem "Halleluja!"über gefühlvoll romantische Lieder bis hin zu karibischen Rhythmen oder expressiven Klängen Hans Werner Henzes - das Spektrum ist groß, mit dem das NDR Vokalensemble in der Spielzeit 2025/2026 sein Publikum überraschen will. Die Saison eröffnet und beschließt das Ensemble als Gast bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Dort vereint es kunstvolle Motetten von Johann Sebastian Bach mit Johannes Brahmsʼ weltlicher Chormusik. Und mit dem Programm "O schöne Nacht" huldigt das NDR Vokalensemble musikalisch der dunklen Tageshälfte, etwa mit Robert Schumanns schimmernd klarer "Mondnacht".

Bach und afro-kubanische Rituale im Abo

Für Hamburg und Hannover (Veröffentlichung folgt am 16. Mai!) entwarf das NDR Vokalensemble erneut eigene Abo-Reihen. Gleich mit dem ersten Abo-Konzert geht das NDR Vokalensemble ein Wagnis ein: Der Komponist Maurice Ohana fordert für sein Vokalwerk "AVOAHA" drei Schlagwerke und beschwört afro-kubanische Rituale, deren geheimnisvolle Texte den Anhängern heilig sind. Mit den drei weiteren Abo-Konzerten schlägt das NDR Vokalensemble den Bogen über Brahmsʼ Requiem und Chorgesänge Robert Schumanns zu einer Komposition, die wiederum in unseren Breitengraden mehr oder weniger als heilig gilt: Bachs "Johannes-Passion".

Von Orpheus zum Messias

Neben einem Weihnachtskonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie und der St.-Georgen-Kirche in Wismar sind weitere Highlights die gemeinsamen Projekte mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester. In der ersten Konzerthälfte bestimmt das NDR Vokalensemble das Programm, in der zweiten das Orchester: Beispielsweise verbinden die beiden Klangkörper unter dem Titel "Mythos Heldentum" Orpheus-Schöpfungen von Hans Werner Henze und Einojuhani Rautavaara mit der 3. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, seiner "Eroica". Und wie jedes Jahr ist das NDR Vokalensemble zu Gast bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen. Gemeinsam mit dem FestspielOrchester Göttingen unter Leitung von George Petrou bringt der NDR Händels "Messiah" von Göttingen auch in die Musik- und Kongresshalle Lübeck.

Abonnements und Einzeltickets

Das Hamburg-Abonnement ist ab sofort online und an den Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Einzelkartenverkauf startet am 13. Mai um 11 Uhr über den Ticketlink auf der jeweiligen Konzertseite. Das Hannover-Abonnement und weitere Konzerte werden am 16. Mai um 11 Uhr veröffentlicht.