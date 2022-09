Stand: 27.09.2022 12:00 Uhr Hamburg-Abo: Informationen & Bestellung

Als Abonnent:in des Hamburger Abonnements genießen Sie einen Preisvorteil von bis zu 28% gegenüber dem regulären Ticketpreis. Sie können Ihre Konzertbesuche langfristig planen und das Konzert immer von Ihrem festen Sitzplatz aus erleben.

Abonnementbedingungen

Für das Abonnement des NDR Vokalensembles in Hamburg gelten ab der Saison 2022/2023 die einheitlichen Abonnementbedingungen der ELBG, die Sie in den AGBs (Teil II) auf den Service-Seiten der Elbphilharmonie Hamburg nachlesen können.

Abo-Bestellung

Abo-Neubestellungen sind erst wieder für die Saison 2023/2024 möglich. Wir halten Sie an dieser Stelle über die Termine auf dem Laufenden.

Bezahlung Ihres Abos

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in einer Summe vor Ablauf der Zahlungsfrist.

Abo-Preise Hamburg PK I PK II Abo Vollpreis 131 € 116 € Abo U30 92 € 82 € Summe Einzelkarten 190 € 156 €

Abonnementausweise

Die Abonnementausweise werden Ihnen bis Ende August kostenfrei per Post zugesendet. Da die Abonnementausweise zentral hergestellt und in den Versand gegeben werden, ist eine persönliche Abholung in den Vorverkaufsstellen nicht möglich.