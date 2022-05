Stand: 13.05.2022 12:00 Uhr NDR Vokalensemble: Abo-Konzerte 2022/2023 in Hannover

Jetzt ist es endlich so weit: In der Saison 2022/2023 bringt das NDR Vokalensemble seine lange geplante Abo-Reihe in der Chorstadt und City of Music Hannover an den Start.

Mit einer Vesper, einem Oratorium und zwei A-cappella-Konzerten präsentiert das Vokalensemble in vier Konzerten ein weites stilistisches Spektrum vom Frühbarock bis zur Moderne zusammen mit hochkarätigen Ensembles wie Concerto Köln und Größen der Chordirigentenszene wie Klaas Stok und Grede Pedersen.

Abos & Tickets

Mit dem Abo sparen Sie 20 Prozent im Vergleich zu den Einzelkartenpreisen und können zwischen vier Preiskategorien wählen.

Die Abokonzerte 2022/2023