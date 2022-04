voiceXchange: NDR Vokalensemble meets Clubkultur Stand: 25.04.2022 12:34 Uhr Clubatmosphäre statt klassischer Konzertsaal: In der neuen Konzertreihe "voiceXchange" bringen die Sängerinnen und Sänger des NDR Vokalensembles A-cappella-Musik in die Hamburger Clubs, u.a. in den Mojo-Club sowie in die Halle 424.

Weitere Informationen Auftaktkonzert im Mojo Club: voiceXchange Das Vokalensemble im Mojo: Vokalmusik trifft DJ, trifft Schlagzeuger, trifft Band: voiceXchange is in the hood! mehr

Termine 2022 Di, 17.05.2022 I 21 Uhr

Mojo-Club, Reeperbahn 1



Mo, 27.06.2022 I 20 Uhr

Halle 424, Stockmeyerstraße 43



Bitte beachten Sie die tagesaktuellen Corona-Regelungen!

Vom Konzertsaal in den Club

"Die arbeiten mit Klängen, wir arbeiten mit Klängen", antwortet Anna-Maria Torkel, wenn sie nach ihrem neuesten Projekt "voiceXchange" gefragt wird. Gemeinsam mit drei weiteren Sängerinnen und Sängern des NDR Vokalensembles will die Altistin raus aus dem traditionellen Konzertsaal und dahin, wo sich Leute ihres Alters eben gern treffen: Clubs, in denen Musik aufgelegt und getanzt wird - und man künstlerisch interessante, auf den ersten Blick ungewöhnliche Partner treffen kann.

Hemmschwellen abbauen

Die Idee zur Reihe "voiceXchange" kam den vier jungen Sängerinnen und Sängern durch ihren eigenen Bekanntenkreis. Immer wieder begegnen sie Menschen, die von sich aus wohl eher keinen Fuß in einen Konzertsaal setzen würden - kommen die Skeptiker dann aber zufällig in Kontakt mit klassischer Musik, ist das Interesse (und oft auch die Begeisterung!) groß. Mit der neuen Konzertreihe "voiceXchange" geht das NDR Vokalensemble nun an Orte wie den Hamburger Mojo-Club, um dem Zufall ein wenig auf die Sprünge zu helfen.