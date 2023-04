Jetzt live: Filmmusik aus den beliebtesten Filmen und Serien

Freistil F3

Do, 13.04.2023 | 20 Uhr | auch im Video-Livestream und auf NDR Kultur

Fr, 14.04.2023 | 20 Uhr

Sa, 15.04.2023 | 20 Uhr

Hannover | NDR, Großer Sendesaal (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22)



Frank Strobel Dirigent

Gan-ya Ben-gur Akselrod Sopran

Dieter Kropp Mundharmonika

Martina Gilica Moderation

NDR Radiophilharmonie



"Was ihr wollt!"

Filmmusik-Wunschkonzert

mit Musik aus folgenden Filmen und Serien

Star Wars, Jenseits von Afrika, A Beautiful Mind, Fluch der Karibik, Game Of Thrones, Skyfall, Harry Potter und der Stein der Weisen, Bridgerton, Sherlock, Spiel mir das Lied vom Tod, Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs