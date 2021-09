Stand: 08.06.2021 11:00 Uhr Opening Night: Yo-Yo Ma & Alan Gilbert heute im Livestream

Ein Amerikaner in Paris? Nein, zwei in Hamburg! Seit 2019 lenkt der gebürtige New Yorker Alan Gilbert die Geschicke des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Zur Saisoneröffnung 2021 ist außerdem Star-Cellist Yo-Yo Ma zu Gast in der Elphi.

Yo-Yo Ma im Livestream: Um 20 Uhr geht's los

ARTE Concert überträgt das Eröffnungskonzert im Video-Livestream aus der Elbphilharmonie, NDR Kultur sendet live im ARD Radiofestival.

Opening Night 2021

Mi, 01.09.2021 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Yo-Yo Ma Violoncello

Alan Gilbert Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



LEONARD BERNSTEIN

Symphonic Dances

aus "West Side Story"

SAMUEL BARBER

Violoncellokonzert op. 22

MARK-ANTHONY TURNAGE

Time Flies (Uraufführung, Auftragswerk u.a. des NDR)

GEORGE GERSHWIN

Ein Amerikaner in Paris



In Kooperation mit HamburgMusik Tickets Programmheft In meinen Kalender eintragen

Neustart auf Amerikanisch

Alan Gilbert hat populäre Klassiker des musikalischen Schulterschlusses zwischen Alter und Neuer Welt aufs Programm gesetzt, die zugleich einen Ausblick auf das große NDR Festival "Age of Anxiety" im Februar geben. Mit Stargast Yo-Yo Ma, einem langjährigen Freund Gilberts, ist dazu ein weiterer ausgewiesener Pionier musikalischer Völkerverständigung mit von der Partie.

Weitere Informationen Festival in der Elbphilharmonie: Age of Anxiety Die USA im 20. Jahrhundert mit ihren vielfältigen Strömungen und Einflüssen steht im Zentrum des NDR Festivals im Februar 2022. mehr

Leonard Bernstein: West Side Story

Leonard Bernsteins "West Side Story", die Shakespeares italienische Geschichte von Romeo und Julia in das New York der 1950er Jahre verlegt, war mit ihrer kühnen Mischung aus klassischer, abendländischer Musik, Progressive Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen der Startschuss für die Entwicklung eines originär amerikanischen Musiktheaters.

Gershwins "Ein Amerikaner in Paris" lässt wiederum hören, was passiert, wenn ein Jazz-affiner New Yorker zu Gast in einer pulsierenden Metropole des "Alten Europa" ist.

Rarität und Uraufführung

Einer der im eigenen Land anerkanntesten, bei uns allerdings unterrepräsentierten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts war Samuel Barber. Dass er ganz großartige Musik neben seinem weltbekannten "Adagio for Strings" komponiert hat, beweist Yo-Yo Ma mit dem avancierten Cellokonzert von 1946.

Das vielseitige Programm der Opening Night wird abgerundet mit der nachgeholten Uraufführung von Mark-Anthony Turnages "Time Flies". Das Stück, das der britische Komponist als Reise um die Welt in drei Sätzen gestaltete - von London über Hamburg nach Tokio - , sollte eigentlich schon im Jubiläumskonzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters zu dessen 75. Geburtstag erklingen. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde diese Premiere verschoben.