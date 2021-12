Silvester & Neujahr mit Alan Gilbert und Makoto Ozone Stand: 31.12.2021 20:00 Uhr Jetzt im Livestream: Der japanische Jazzpianist Makoto Ozone gastiert beim NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Alan Gilbert. Stefano Bollani hatte absagen müssen.

Ein musikalisches Feuerwerk zum Jahreswechsel: Die Silvester- und Neujahrskonzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters gehören seit Eröffnung der Elbphilharmonie zu den Höhepunkten der Saison. Für die Veranstaltungen 2021/22 war eigentlich die italienische Jazz- und Pop-Ikone Stefano Bollani als Solist eingeladen. Er musste sein Gastspiel leider aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen absagen.

Für Bollani übernimmt ein in der weltweiten Jazz-Szene nicht weniger hochgeschätzter Künstler: der japanische Pianist Makoto Ozone, der u. a. mit Gary Burton und Chick Corea zusammenarbeitete und wie Bollani auch immer wieder im klassischen Konzertsaal zu erleben ist.

Konzerte in 2G-Regelung

Bitte beachten Sie: Alle Konzerte in der Elbphilharmonie ab dem 20. November finden nach der 2G-Regel statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Elbphilharmonie.

Auch im Livestream

Das Konzert am Silvesterabend wird live im Online-Stream und in der NDR EO App sowie im Radio auf NDR Kultur übertragen.

Do, 30.12.2021 | 20 Uhr

Fr, 31.12.2021 | 20 Uhr

Sa, 01.01.2022 | 18 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Makoto Ozone Klavier (für Stefano Bollani)

Alan Gilbert Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



ANTONÍN DVOŘÁK

Karneval -

Konzertouvertüre op. 92

JOHN ADAMS

The Chairman Dances -

Foxtrott für Orchester

GEORGE GERSHWIN

Rhapsody in Blue

SERGEJ RACHMANINOW

Sinfonische Tänze op. 45



In Kooperation mit HamburgMusik



Hinweis: Diese Konzerte werden nach der 2G-Regelung durchgeführt. Tickets In meinen Kalender eintragen

Makoto Ozone, Gershwin und Dvořák

Diese Offenheit für beide musikalische Welten teilt Ozone nicht nur mit Chefdirigent Alan Gilbert, sie steht auch ganz in der Tradition von George Gershwins großen Verbrüderungskompositionen: Dessen berühmte "Rhapsody in Blue" gab 1924 den Startschuss für den längst überfälligen Eintritt des Blues in die Klassik.

Und so steht sie auch im Zentrum der schwungvollen Jahreswechsel-Titelfolge, die Alan Gilbert mit Antonín Dvořáks überschäumender "Karneval"-Ouvertüre eröffnet und mit John Adams’ großem "Foxtrott für Orchester" namens "The Chairman Dances" fortsetzt.

Rachmaninow - Rückschau und Ausblick zum Jahrewechsel

Für das - gleichwohl tänzerisch beschwingte - Kontrastprogramm nach der Pause sorgen Sergej Rachmaninows "Sinfonische Tänze". Das 1940 auf Long Island bei New York komponierte letzte Werk des großen Russen ist, passend zum Jahreswechsel, Rückschau und Ausblick zugleich.

Mit zahlreichen Selbstzitaten und Abschiedsgesten erinnert sich Rachmaninow hier an seine glorreiche Karriere und sendet am Ende die klingende Botschaft, dass der Glaube an die Auferstehung über jede Hoffnungslosigkeit triumphiert.