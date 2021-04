Stand: 10.04.2021 08:00 Uhr Livestream: NDR Elbphilharmonie Orchester spielt Strawinsky

Thomas Adès übernimmt für Alan Gilbert: Strawinskys "Feuervogel" trifft auf sein Klavierkonzert mit Pianist Kirill Gerstein und "Apollon musagète". Heute Abend um 20 Uhr live und exklusiv hier im Videostream von ARTE Concert, in der NDR EO App sowie zu hören auf NDR Kultur.

Chefdirigent Alan Gilbert musste die Leitung des Konzerts des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Rahmen des NDR Festivals "Strawinsky in Hamburg" leider krankheitsbedingt absagen. Für ihn dirigiert Thomas Adès.

IM LIVESTREAM: Sa, 10.04.20201 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Thomas Adès Dirigent

Kirill Gerstein Klavier



IGOR STRAWINSKY

- Konzert für Klavier und Bläser

- Apollon musagète

- Der Feuervogel - Suite für Orchester Programmheft In meinen Kalender eintragen

Die Konzerte vor Publikum können aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen leider nicht stattfinden.

Details zur Ticketerstattung finden Sie auf folgender Seite unseres Vertriebspartners, der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft: Informationen zur Ticketerstattung abgesagter Veranstaltungen.

Funkelnder Feuervogel

Strawinsky war das große Chamäleon unter den Komponisten und hat sich immer wieder neu erfunden. Seine opulent in allen Farben funkelnde und glitzernde Musik zum Märchenballett "Der Feuervogel" weckt Erinnerungen an den französischen Impressionismus ebenso wie an russische Folklore, alles gewürzt mit schillernden modernen Orchestereffekten. Mit dieser Partitur wurde Strawinsky 1910 quasi über Nacht international bekannt. Bis heute ist die "Feuervogel"-Musik ein echter Tophit auf internationalen Konzertbühnen.

Weniger bekannt ist das Ballett "Apollon musagète". Und hier macht man Bekanntschaft mit einem ganz anderen Strawinsky: In asketischer, klassischer Streicherbesetzung nahm sich der Komponist dem Thema der Geburt des Musenführers Apollon an - ganz melodisch, transparent und konfliktlos, eben "apollinisch" im Tonfall.

Edle Einfalt, stille Größe

Die Musik ist ein Beispiel für Strawinskys neoklassischen Stil und bedient sich nicht nur bei Vorbildern aus Barock und Klassik, sondern auch aus "den Taschen von Gounod, Delibes und Wagner", wie Sergej Prokofjew bemerkte. Im Jahr 1965 dirigierte der 83-jährige Strawinsky das Werk übrigens beim damaligen NDR Sinfonieorchester in Hamburg für eine Fernsehproduktion mit der berühmten Choreografie von George Balanchine. Es war das letzte Dirigat Strawinskys in Deutschland, wohin er seines fortschreitenden Alters wegen nie wieder zu Konzerten zurückkehren sollte.

Ohne Streicheln der Saiten

Zwischen diesen beiden Ballettmusiken interpretiert Kirill Gerstein im Livestream aus der Elbphilharmonie ein selten gehörtes Instrumentalstück, das Strawinsky - ebenfalls ein gefragter Pianist - oft selbst spielte: das Konzert für Klavier und Bläser von 1924.

Auch diese Musik atmet den Geist des Neoklassizismus, diesmal sogar ganz im Sinne der anti-romantischen Forderung Jean Cocteaus: "Bald darf man auf ein Orchester hoffen ohne das Streicheln der Saiten. Ein reiches Instrumentarium aus Holzbläsern, Blechbläsern und Schlagzeug." - Genau das wurde unter Strawinskys Händen Realität.