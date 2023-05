Stand: 12.05.2023 13:49 Uhr Jetzt live: Internationales Musikfest mit Esa-Pekka Salonen & Iveta Apkalna

Jetzt live: Esa-Pekka Salonen und das NDR Elbphilharmonie Orchester bringen Werke von Sibelius, Berlioz und Skrjabin auf die Festivalbühne. Iveta Apkalna widmet sich dem neuen Orgelkonzert des finnischen Dirigenten und Komponisten.

Konzert heute Abend im Livestream

Das Konzert am 12. Mai wird live von ARTE Concert übertragen. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zum Konzertbeginn hier auf dieser Seite.

Im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg

Do, 11.05.2023 | 20 Uhr

Fr, 12.05.2023 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen mit Raliza Nikolov jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal



Esa-Pekka Salonen Dirigent

Iveta Apkalna Orgel

NDR Elbphilharmonie Orchester



JEAN SIBELIUS

Rakastava (Der Liebende) op. 14

ESA-PEKKA SALONEN

Sinfonia concertante

für Orgel und Orchester

Ein Auftragswerk von National Symphony Orchestra of the Polish Radio Katowice, Berliner Philharmoniker Foundation, Finnish Radio Symphony Orchestra, Philharmonie de Paris, Los Angeles Philharmonic und Elbphilharmonie Hamburg

HECTOR BERLIOZ

Scène d’amour aus "Roméo et Juliette" op. 17

ALEXANDER SKRJABIN

Le poème de l’extase op. 54 Programmheft In meinen Kalender eintragen

AUDIO: Skrjabin: Le poème de l'extase | Klassik to Go (6 Min) Skrjabin: Le poème de l'extase | Klassik to Go (6 Min)

Spannende Novität für die "Königin der Instrumente"

Für sein viertes und letztes Programm mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester im Rahmen des groß angelegten Esa-Pekka-Salonen-Schwerpunkts 2021/2023 hat der multitalentierte Finne wieder ein neues eigenes Werk mitgebracht. Mit Solokonzerten für Klavier, Violine, Cello und zuletzt Klarinette hat Salonen in der Vergangenheit bereits sein besonderes Gespür für die spieltechnischen und klanglichen Charakteristika des jeweiligen Instruments bewiesen.

Veranstaltungen übelst unverstärkt: Esa-Pekka Salonen Klassik im Club: Am 6. Mai stellt der finnische Dirigent & Komponist Esa-Pekka Salonen im Club "Uebel & Gefährlich" seine Werke persönlich vor. mehr

Nun darf man gespannt sein, was dabei herauskommt, wenn der hochproduktive Komponist sich der "Königin der Instrumente" widmet: der Orgel, die ja mit ihren mannigfachen Pfeifen und Registern locker ein ganzes Orchester ersetzen könnte. Am spektakulären Surround-Instrument der Elbphilharmonie: deren Titularorganistin Iveta Apkalna.

Junge Liebe und Kokain: Von Sibelius bis Skrjabin

Die Allmacht des Orgelklangs spiegelt der Dirigent Salonen in einem klug komponierten Programm zwischen "soft" und "powerful", zwischen zärtlicher Liebe und fast wahnsinniger Ekstase. Jean Sibelius fing in seiner Suite "Rakastava" ("Der Liebende") mit den bescheidenen, aber ungeahnt visionären Farben von Streichorchester und Schlagzeug eher die lyrisch-gefühlvollen Momente einer jungen Liebe ein - so wie sie in den inspirierenden Gedichten aus Elias Lönnrots finnischer Volkssammlung "Kanteletar" geschildert werden.

Ähnlich machte es Hector Berlioz in seiner romantischen musikalischen Fassung der berühmten "Balkonszene" aus Shakespeares "Romeo und Julia". Alexander Skrjabin dagegen beließ es in seinem riesig besetzten "Poème de l’extase" von 1908 nicht bei sanften Andeutungen. Sein von manchem Zeitgenossen als "obszön" empfundenes Werk gipfelt in einem wahren Orchesterrausch. "Es war wie ein Eisbad, Kokain und Regenbogen", kommentierte das der amerikanische Schriftsteller Henry Miller.