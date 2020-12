Heute im Livestream: Herbert Blomstedt & Francesco Piemontesi Stand: 11.12.2020 08:00 Uhr Herbert Blomstedt kehrt mit Schubert zurück ans Pult des NDR EO. Francesco Piemontesi spielt Mozart. Verfolgen Sie das Konzert am 11. Dezember hier im Livestream oder im Radio!

Das Konzert heute Abend wird live im Internet übertragen. Sie finden den Livestream auch in der NDR EO App oder als Radio-Übertragung auf NDR Kultur. Aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie können die geplanten Konzerte am 11. und 12. Dezember leider nicht mit Publikum stattfinden.

Zwischen den Proben hat der 93-jährige Dirigent Herbert Blomstedt zudem per Video-Konferenz Fragen von Schülerinnen und Schülern aus Norddeutschland beantwortet.

IM LIVESTREAM, Fr, 11.12.2020 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Herbert Blomstedt Dirigent

Francesco Piemontesi Klavier

NDR Elbphilharmonie Orchester



WOLFGANG AMADEUS MOZART

Klavierkonzert B-Dur KV 595

FRANZ SCHUBERT

Sinfonie Nr. 8 C-Dur D 944 Programmheft In meinen Kalender eintragen

"Die Herzen der Menschheit"

"Wenn es mir gelingt, die Herzen der Menschheit zu bewegen, dann bin ich glücklich", sagte Herbert Blomstedt anlässlich seiner Vertragsunterzeichnung als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters im September 1995. Blomstedt war es auch, der damals die Jubiläumskonzerte zum 50-jährigen Bestehen des Orchesters leitete. 25 Jahre später ist der 93-jährige Grandseigneur noch immer regelmäßiger Gast in Hamburg - und versteht es so gut wie eh und je, die Herzen der Menschheit zu bewegen. Keine Frage, dass Blomstedt auch trotz Corona in der Jubiläumssaison zum 75-jährigen Bestehen des NDR Elbphilharmonie Orchesters wieder ans Pult zurückkehrt.

Franz Schubert: "Die Große "

Seine Reihe von Interpretationen großer Werke des Standardrepertoires beim NDR Elbphilharmonie Orchester setzt er nun mit Franz Schuberts "Großer" C-Dur-Sinfonie fort. "Das sind Menschenstimmen, alle Instrumente", begeisterte sich einst Robert Schumann an diesem bahnbrechenden Meisterwerk, das seine Uraufführung erst einige Jahre nach Schuberts Tod erlebte. "Hier ist noch Leben in allen Fasern, Kolorit bis in die feinste Abstufung, Bedeutung überall ... Und diese himmlische Länge der Sinfonie".

Letztere zu zweideutiger Berühmtheit gelangte Beobachtung ist dabei positiv gemeint: Wer den episch-romantischen Schönheiten des Werks bereitwillig folgt, dürfte das nur zu gut verstehen – erst recht, wenn Herbert Blomstedt mit seiner unsentimentalen, doch stets lebendigen Interpretation alle Schubert-Klischees Lügen straft.

Am Klavier: Francesco Piemontesi

Dieser letzten "Jugendsinfonie" von Schubert schickt Blomstedt einen echten Gattungs-Gipfel der Wiener Klassik voraus: Mozarts letztes Klavierkonzert, gespielt vom Pianisten Francesco Piemontesi.

Zur Erstattung der Ticketpreise

