Live: Silvesterkonzert aus der Elbphilharmonie

Fr, 30.12.2022 | 20 Uhr

Sa, 31.12.2022 | 17 Uhr

So, 01.01.2023 | 18 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Alan Gilbert Dirigent

Julia Bullock Sopran

NDR Elbphilharmonie Orchester



RICHARD STRAUSS

Suite aus "Der Rosenkavalier" op. 59

GEORGE GERSHWIN

"Somebody from Somewhere" aus "Delicious"

"Summertime" aus "Porgy and Bess"

"Soon" aus "Strike Up the Band"

MARGARET BONDS

"The Negro Speaks of Rivers"

"Winter Moon"

LILI BOULANGER

D'un matin de printemps

MAURICE RAVEL

La valse



In Kooperation mit HamburgMusik