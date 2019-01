Silvester und Neujahr in der Elbphilharmonie

"Die Fledermaus" ist das Stück für einen vergnügten musikalischen Silvester- oder Neujahrsabend. Nun kommen Strauß' "rauschende Töne" erstmals in die Elbphilharmonie: Das NDR Elbphilharmonie Orchester und Hamburg Musik gGmbH laden zu drei Konzerten zum Jahreswechsel. Am Dirigentenpult steht dabei jemand, der sich mit der Wiener Operette bestens auskennt: Manfred Honeck.

An Neujahr im Livestream

Die Aufführung am 1. Januar 2019 wird im Internet-Livestream übertragen. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zum Konzert hier auf dieser Seite.

So, 30.12.2018 | 19.30 Uhr

Mo, 31.12.2018 | 19.30 Uhr

Di, 01.01.2019 | 19.30 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Manfred Honeck Dirigent

Bo Skovhus Gabriel von Eisenstein (Bariton)

Astrid Kessler (für Simona Šaturová) Rosalinde (Sopran)

Markus Butter Gefängnisdirektor Frank (Bariton)

Adrian Angelico Prinz Orlowsky (Mezzosopran)

Dovlet Nurgeldiyev Alfred (Tenor)

Michael Nagy Dr. Falke (Bariton)

Kresimir Spicer Dr. Blind (Tenor)

Katharina Konradi Adele (Sopran)

Theresa Dlouhy Ida (Sopran)

Caroline Peters Frosch (Schauspiel)

NDR Chor

NDR Elbphilharmonie Orchester



Michael Sturminger Konzeption

Renate Martin Ausstattung



JOHANN STRAUß (Sohn)

Die Fledermaus –

Operette in drei Akten (konzertante Aufführung)



Vergnüglicher Abend mit Folgen

"Bei rauschenden Tönen im blendenden Saal, mit holden Sirenen beim Göttermahl, da fliehen die Stunden in Lust und Scherz, da wirst du gesunden von allem Schmerz." Mit diesen Worten lockt der Notar Dr. Falke seinen Freund Gabriel von Eisenstein in Johann Strauß' Operette "Die Fledermaus" zu einer lustigen Party beim Prinzen Orlofsky. Der champagnerselige Abend wird einige überraschende Wendungen nehmen und für die beteiligten Personen peinliche Folgen haben …

Mit der "Fledermaus" debütierte der Österreicher Manfred Honeck einst an der Wiener Volksoper. Mittlerweile hat der ehemalige Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und aktuelle Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra das Stück dutzende Male an verschiedenen Häusern interpretiert. Nun spürt er also auch in Hamburg der "verantwortungslosen Heiterkeit" nach, die "ein Bild unserer realen Verkehrtheiten ahnen lässt" - so Karl Kraus über das Wesen der Wiener Operette. Na dann: Prosit Neujahr!