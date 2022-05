Stand: 17.05.2022 09:00 Uhr NDR Elbphilharmonie Orchester: Die Saison 2022/2023

Mit Verve und voller Optimismus starten Chefdirigent Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester mit der neuen Saison in neue Zeiten.

VIDEO: NDR Elbphilharmonie Orchester: Die Saison 2022/2023 (2 Min)

Gemeinsam mit namhaften SolistInnen und den vereinten Kräften des NDR Vokalensembles und Rundfunkchores Berlin spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester zur traditionellen Opening Night mit Mahlers "Auferstehungssinfonie" eine der größtbesetzten Sinfonien des Repertoires.

Veranstaltungen Opening Night 2022: Mahlers "Auferstehungssinfonie" Mit einem Paukenschlag in die neue Saison: Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester spielen Mahlers "Auferstehungssinfonie". mehr

"Kaum ein anderes Werk hat eine größere symbolische Bedeutung in unserer Zeit als Mahlers Zweite Sinfonie. Mit großer Freude blicke ich auf die kommende Konzertsaison, mit der wir ein Signal für Aufbruch und Neuanfang setzen wollen." Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Porgy and Bess & Elbphilharmonie Visions

2022/23 ist zugleich die Spielzeit der lang erwarteten Premieren: Ursprünglich für 2021 geplant, geht das neue Festival "Elbphilharmonie Visions" an den Start. Alle zwei Jahre stellen Elbphilharmonie und NDR zehn Tage lang die besten zeitgenössischen Werke im jungen Konzerthaus an der Elbe vor. Eine "Momentaufnahme der aktuellen Musikwelt", so Alan Gilbert. Er hat das Festival initiiert und dirigiert das Eröffnungskonzert, in dem u. a. ein neues Werk von Lisa Streich zur Uraufführung kommt. Außerdem sind Werke von Brett Dean, Anna Thorvaldsdóttir, Hans Abrahamsen und John Adams dabei.

Ein weiterer Konzerthöhepunkt: Nach dem überragenden Erfolg von Dvořáks "Rusalka" dirigiert Alan Gilbert mit "The Gershwins’ Porgy and Bess" wieder ein fulminantes Opernwerk - beim SHMF, in Luzern und im Großen Saal der Elbphilharmonie im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg. Dafür steht eine Riege erlesener Opernstars der New Yorker Metropolitan Opera auf der Bühne.

Veranstaltungen Gershwin's "Porgy and Bess": Abschlusskonzert SHMF 2022 Gemeinsam mit Opernstars wie Elizabeh Llewellyn beschließt das NDR Elbphilharmonie Orchester das Schleswig-Holstein Musik Festival 2022. mehr

Silvester: Boulanger & Bonds treffen auf Strauss & Ravel

Das traditionelle Silvesterkonzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters am 31. Dezember wird erstmals live aus der Elbphilharmonie im Ersten übertragen. Alan Gilbert hat sich für die musikalische Party der Konzerte rund um Neujahr ein besonderes Programm ausgesucht: Songs von George Gershwin und der hierzulande kaum bekannten Chicagoer Komponistin Margeret Bonds mit der aufregenden afroamerikanischen Sopranistin Julia Bullock, ein Orchesterwerk der jung verstorbenen Französin Lili Boulanger und walzerselig beschwingte Werke von Richard Strauss und Maurice Ravel.

Saisonabschluss mit einem neuen Stern am Geigenhimmel: Maria Duenas spielt Lalo

Sie gilt als eines der größten Nachwuchstalente: die 18-jährige Geigerin María Dueñas aus Spanien. Gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester wird sie zum Saisonabschluss im Juni 2023 Edouard Lalos virtuose "Symphonie espagnole" aufführen. Alan Gilbert dirigiert außerdem Richard Strauss" "Don Juan", Maurice Ravels "Alborada del gracioso" sowie "Der Feuervogel" von Igor Strawinsky.

In weiteren Konzerten mit dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters sind etwa Mahlers Siebte, Schuberts "Große" C-Dur-Sinfonie, Mozarts "Prager", Tschaikowskys "Pathétique" und Schönbergs monumentale Sinfonische Dichtung "Pelleas und Melisande" zu hören.

Multiversum im Mittelpunkt: Esa-Pekka Salonen

Im Rahmen des zweijährigen "Multiversum Salonen" kehrt der finnische Ausnahmekünstler in Doppelrolle als Dirigent und Komponist für zwei weitere Programme zurück zum NDR Elbphilharmonie Orchester. Mit Yuja Wang als prominenter Solistin stellen die beiden ein vom NDR mitbeauftragtes neues Klavierkonzert von Salonens Freund und Landsmann Magnus Lindberg vor; dazu erklingt Bruckners Sechste Sinfonie. Für das zweite Programm hat Salonen ein neues eigenes Werk mitgebracht. Am spektakulären Surround-Instrument der Elbphilharmonie spielt Titularorganistin Iveta Apkalna sein Orgelkonzert, daneben dirigiert Salonen Werke von Sibelius, Berlioz und Skrjabin.

Blomstedt bis Yashima: Große Namen & "rising stars"

Am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters erwarten das Publikum 2022/23 altvertraute Maestri wie Herbert Blomstedt (mit Nielsens Fünfter) und Christoph Eschenbach (mit Bruckners Dritter), Comebacks von Andrés Orozco-Estrada, Andris Poga, Mikko Franck und Jukka-Pekka Saraste, aber auch Debüts der aufstrebenden Dirigentin Erina Yashima sowie von Stanislav Kochanovsky und Duncan Ward. Seine regelmäßige Zusammenarbeit mit den Pultgrößen Sakari Oramo, Paavo Järvi, Pablo Heras-Casado und Marek Janowski setzt das NDR Elbphilharmonie Orchester fort. Überdies kehrt Manfred Honeck mit seinem gefeierten Konzertprojekt "Ein Requiem - Mozart und der Tod in Wort und Musik" ans Pult des Orchesters zurück; der Sprecherpart ist prominent besetzt mit Matthias Brandt.

Solistinnen und Solisten von Weltrang

Viele weitere Solistinnen und Solisten von Weltrang folgen auch 2022/2023 der Einladung des NDR Elbphilharmonie Orchesters: Ein besonderes Highlight für Fans großer Stimmen dürfte das Gastspiel von Nina Stemme mit den "Wesendonck-Liedern" und von Matthias Goerne mit Mahlers "Wunderhorn-Liedern" sein. Weiterhin darf man sich auf einen Großteil der internationalen Cello-Elite freuen: Alisa Weilerstein, Steven Isserlis, Daniel Müller-Schott, Gautier Capucon und Pablo Ferrandez. Unter den Gästen sind außerdem die Pianisten Leif Ove Andsnes, Lucas & Arthur Jussen und Rudolf Buchbinder sowie die Geiger:innen Alina Pogostkina, Leonidas Kavakos, Nikolaj Szeps-Znaider und der wunderbare Associate Artist des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Augustin Hadelich. Aus den eigenen Reihen wird Konzertmeister Roland Greutter mit Mendelssohns Violinkonzert in seiner Abschiedssaison zu erleben sein.

Out and about in Norddeutschland

Über seine zahlreichen Konzerte in der Elbphilharmonie Hamburg hinaus ist das NDR Elbphilharmonie Orchester natürlich auch 2022/23 wieder im gesamten Sendegebiet präsent. Neben seinen Konzertreihen in Lübeck, Kiel und Wismar spielt es eine tragende Rolle beim Schleswig-Holstein Musik Festival und Usedomer Musikfestival. Mit "Porgy and Bess" gastiert des Orchester unter Alan Gilbert darüber hinaus auch beim internationalen "Lucerne Festival".