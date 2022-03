Ukraine-Benefizkonzert: Jetzt Tickets sichern

Benefizkonzert für die Ukraine

Di, 12.04.2022 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



NDR Elbphilharmonie Orchester

Sakari Oramo Dirigent



Ensemble Resonanz

Adrien La Marca Viola



NDR Vokalensemble

Zoltán Pad Dirigent



HANNA HAVRYLETS

"Mein Gott warum hast Du mich verlassen?" für Chor a capella

BENJAMIN BRITTEN

Lachrymae - Reflections on a Song of Dowland für Bratsche und Streichorchester

PETERIS VASKS

Dona nobis pacem für Chor und Streicher

VALENTIN SYLVESTROV

Prayer for Ukraine

ROBERT SCHUMANN

Sinfonie Nr. 1 B-Dur, op. 38 "Frühlingssinfonie"



Ein Konzert in Kooperation mit HamburgMusik und Ensemble Resonanz