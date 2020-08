Stand: 30.04.2020 10:30 Uhr

Jan Larsen

Position

Koord. 1. und Solo-Bratscher

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

12. Februar 2002

Biografisches

1974 in Essen geboren, begann Jan Larsen im Alter von neun Jahren mit dem Geigenspiel und wechselte schließlich zur Bratsche. Es folgte ein Studium in Lübeck und Wien bei Barbara Westphal und Siegfried Führlinger. Nachdem er bereits 1999 Praktikant im NDR Elbphilharmonie Orchester war, ist er dort seit 2008 Erster koordinierter Solobratscher.

Elphi at Home: Leclairs Sonate Nr. 5 für Bratsche Aline Saniter und Jan Larsen vom NDR Elbphilharmonie Orchester melden sich aus der Elphi mit dem Presto aus Jean-Marie Leclairs Sonate Nr. 5 in einer Fassung für zwei Bratschen.







Jan Larsens Liebe zur Kammermusik führt ihn sowohl durch die ganze Welt als auch durch alle Epochen und Stilrichtungen. So ist er immer wieder in verschiedensten Besetzungen in den Kreisen der Alten Musik als auch auf dem Gebiet des Pop und Jazz als Mitglied des renommierten Hamburger Ensembles G-Strings zu finden, für welches er auch als Arrangeur tätig ist.

Jan Larsen spielt eine Bratsche von Hubert Schnorr aus dem Jahre 1996.