SINGING! 2019 in der Elbphilharmonie

Konzertkleidung:

Es gibt keine Kleiderordnung für das Konzert. Im Foyer-Bereich sind speziell für Sie gekennzeichnete Garderoben reserviert. Bitte nehmen Sie keine Winterjacken mit in den Saal.



Catering in der Laeiszhalle & Elbphilharmonie:

Während der Proben- und Konzerttage in Laeiszhalle und Elbphilharmonie erhalten Sie an den Bars Sandwiches und Getränke. Essen und Trinken ist in der Elbphilharmonie nur im Foyer-Bereich gestattet. Bitte nehmen Sie keine Speisen mit in den Saal.



Danke für Ihr Verständnis!